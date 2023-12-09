В микрорайонах Ижевска восстановили электроэнергию

Также возобновлена подача теплоносителя

ТАСС, 9 декабря. Подачу электроэнергии восстановили в микрорайонах Ижевска после отключения из-за повреждений на подстанции. Об этом сообщает глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

"Электроснабжение Октябрьского района Ижевска восстановлено. Также возобновлена подача теплоносителя. Причины произошедшего устанавливаются с участием дознавателей МЧС Удмуртии", - сообщил Бречалов.

Минувшей ночью несколько микрорайонов Ижевска остались без электричества из-за отключения двух подстанций. Специалисты "Удмуртэнерго" провели работы по подключению к резервным линиям электроснабжения.

В Ижевске живет более 620,5 тыс. человек. В настоящее время в столице Удмуртии минус 34 градуса. С 7 декабря в регионе наступили сильные морозы с понижением температуры до минус 40 градусов. По данным пермского Центра геоинформационных систем, 8 декабря эпицентр холодов находился на востоке Удмуртии: в Глазове и Дебессах, где температура воздуха достигала минус 39 градусов.