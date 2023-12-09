Матвиенко поздравила россиян с Днем героев Отечества

По словам председателя Совфеда, несгибаемая воля и характер многонационального народа России, его патриотизм и сплоченность помогали выстоять в самых суровых испытаниях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Выдающиеся победы и достижения героев Отечества имеют важное значение для сохранения и развития страны. Об этом говорится в обращении председателя Совфеда Валентины Матвиенко в связи с отмечаемой 9 декабря памятной датой - Днем героев Отечества.

"В этот день мы отдаем дань уважения смелым и мужественным людям, всем, кто удостоен высоких государственных наград - званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ордена Славы и ордена Святого Георгия", - отметила спикер Совфеда. Она добавила, что их выдающиеся достижения и победы доказывают, насколько значима роль каждого в сохранении и развитии страны.

Все гордятся защитниками России, которые, по словам сенатора, самоотверженно отстаивают национальные интересы, решают сложные задачи во имя мирного будущего и свободы следующих поколений. Матвиенко выразила уверенность, что в дальнейшем сохранение духовно-нравственных ценностей, а также преемственность героических традиций будут объединять россиян, вдохновлять их на новые свершения.

Как отметила председатель верхней палаты парламента, характер и несгибаемая воля многонационального народа России, а также его сплоченность и патриотизм помогали выстоять в самых суровых испытаниях, таких как сражения 1812 года, Первая мировая война, Великая Отечественная война. По словам сенатора, в России чтят всех, кто исполнял свой гражданский и воинский долг, боролся за независимость и свободу отчизны, подвижничеством и созидательным трудом приумножал ее силу, а также обеспечивал безопасность.