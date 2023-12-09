В московских аэропортах задерживаются более 30 рейсов

По данным на 08:55 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 9 рейсов, в Домодедове - 15, во Внукове - 8

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тридцать четыре авиарейса отменены или задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 08:55 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны девять рейсов. В Домодедове задержаны 15 рейсов, еще два отменены, во Внукове задерживаются восемь рейсов.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.