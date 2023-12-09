В бюджет РФ в 2023 году перечислили более 12 млрд рублей необоснованных доходов чиновников

Также в рамках исполнительных производств в уполномоченные органы передали около 1,2 млрд ценных бумаг, более 3 тыс. объектов недвижимого имущества, свыше 1,5 тыс. объектов движимого имущества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы России в 2023 году перечислили в бюджет более 12 млрд рублей, взысканных по искам прокуратуры с чиновников как неподтвержденные легально доходы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"За 10 месяцев 2023 года в рамках исполнительных производств об обращении в доход РФ денежных средств, законность получения которых не подтверждена (в том числе денежной суммы, эквивалентной стоимости имущества, подлежащего обращению в доход государства), находившихся на исполнении в территориальных органах ФССП России, взыскано и перечислено в доход государства порядка 12,5 млрд рублей", - сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

Кроме того, "в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства имущества [госслужащих], приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, территориальными органами ФССП России в уполномоченные органы передано порядка 1,2 млрд ценных бумаг, более 3 тыс. объектов недвижимого имущества, а также более 1,5 тыс. объектов движимого имущества, в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество", сообщили в ФССП.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.