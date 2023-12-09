В Астане прошла церемония возложения цветов к мемориалу в честь 28 панфиловцев

Церемония возложения цветов к мемориалу в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова и 28 панфиловцев в парке «Жеруйык» в столице Казахстана.

Церемония возложения цветов к мемориалу в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова и 28 панфиловцев в парке «Жеруйык» в столице Казахстана.

Его открыл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в мае 2015 года

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к мемориалу в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова и 28 панфиловцев прошла в парке "Жеруйык" в Астане. Сотрудники посольства России в Казахстане, представительства Россотрудничества, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны и горожане почтили память воинов, героически оборонявших Москву в 1941 году в составе 316-й стрелковой дивизии, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы сегодня здесь у памятника героям-панфиловцам в Астане возложили цветы и венки, чтобы отметить 82-годовщину начала контрнаступления под Москвой в ходе Великой Отечественной войны. Но перед наступлением была оборона. И в этой обороне едва ли не ключевую роль в октябре 1941 года сыграли три казахстанские дивизии, в том числе дивизия Панфилова, которые встали стеной на подступах к Москве. Мы чтим память героев и хотим быть достойными их подвига", - сказал журналистам посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Дипломат отметил, что к памятнику пришли сотрудники российских загранучреждений в Казахстане и представители дружественных России посольств. "И, конечно же, казахстанские военные, которые тоже чтят, помнят и гордятся своими дедами", - подчеркнул он.

Мемориал воинам-панфиловцам в казахстанской столице открыл в мае 2015 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев. В центре мемориала расположен изготовленный из бронзы памятник Панфилову. Рядом с ним установлены плита для возложения венков и 28 стел с медалью "Золотая звезда", на которых указаны имена и годы жизни панфиловцев.

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года. В нем, как сообщалось, 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Ивана Панфилов, остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии.