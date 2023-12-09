В Киеве демонтируют памятник Щорсу

Его будут хранить в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова, сообщили в горадминистрации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Киева демонтируют памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу", - говорится в сообщении Telegram-канала горадминистрации, там же опубликованы соответствующие фотоснимки. В мэрии напомнили, что ранее монумент исключен из государственного реестра памятников культурного наследия.

"Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко", - отметили в горадминистрации, добавив, что снятый с пьедестала памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.