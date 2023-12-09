Председатель Госдумы отметил, что их преданное служение Родине, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил героев Отечества с их праздником, отметив, что их преданное служение Родине, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Володин пожелал им счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

Отмечается, что среди депутатов Госдумы - восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Среди них Герой Советского Союза Валентина Терешкова ("Единая Россия"), Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Артур Чилингаров ("Единая Россия"), Герой Российской Федерации Адам Делимханов ("Единая Россия"), дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая (КПРФ), Герой Российской Федерации Владимир Шаманов ("Единая Россия"), Герой Российской Федерации Андрей Красов ("Единая Россия"), Герой Российской Федерации Роман Романенко ("Единая Россия"), Герой Российской Федерации Александр Самокутяев ("Единая Россия").