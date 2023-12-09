В ЛНР впервые с 2014 года провели операции пациентам с аневризмой головного мозга

Глава регионального Минздрава Наталья Пащенко отметила, что двое врачей больницы прошли длительный путь повышения квалификации и обучения в Москве

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Врачи из ЛНР и Москвы впервые с 2014 года провели две успешные операции для лечения аневризмы головного мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале главы регионального Минздрава Натальи Пащенко.

"На базе Луганской республиканской клинической больницы сегодня провели первые две с 2014 года операции по эмболизации (заполнению - прим. ТАСС) аневризм головного мозга", - говорится в сообщении. У жителей республики был диагноз множественные аневризмы артерии головного мозга и аневризма базилярной артерии.

Сотрудники больницы ассистировали специалистам Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА РФ города Москва, руководили операциями врачи нейрохирурги Николай Стрельников и Петр Синицын. "Специфика операции состоит в том, что через бедренную артерию пациенту вводится микрокатетер, который далее проводится под рентгеном до сосудов головного мозга. Через этот катетер проводятся микроспирали, которые заполняют полость аневризмы, препятствуя тем самым ее разрыву и предотвращая массивное кровоизлияние", - пояснила Пащенко.

Она рассказала, что двое врачей больницы прошли длительный путь повышения квалификации и обучения в Москве. "Сегодня наши доктора пока ассистируют, но в ближайшее время будут делать такие операции самостоятельно. Планируется сделать до 10 операций под руководством специалистов ФМБА Центра мозга, данный вид вмешательств является высокотехнологичным и дорогостоящим, затраты на проведение операции за счет региональной программы по нейрохирургии", - подчеркнула глава регионального Минздрава.