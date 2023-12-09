В Херсонской области 23 декабря запустят федеральные радиостанции

Речь идет о станциях "Европа плюс", "Русское радио", "Дорожное радио", "Новое радио", "Радиостанция "Хит-ФМ", "Радио 7", "Авторадио", "Love radio", "Радио Звезда"

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Девять федеральных радиостанций будут запущены в Геническе Херсонской области 23 декабря. Об этом сообщил ТАСС замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций региона Михаил Шпир.

"23 декабря федеральные радиостанции в Геническе должны запуститься", - сказал он.

Ранее в министерстве сообщили ТАСС, что в Геническе готовятся к запуску "Европа плюс", "Русское радио", "Дорожное радио", "Новое радио", "Радиостанция "Хит-ФМ", "Радио 7", "Авторадио", "Love radio", "Радио Звезда". Инфраструктура для этого есть, Минцифры региона поможет с установкой и монтажом оборудования.