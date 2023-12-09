Краснов заявил, что РФ расширяет круг международного сотрудничества против коррупции

По словам генпрокурора, Россия использует современные методы обмена информацией о коррупционных проявлениях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия, несмотря на современные геополитические события, продолжает активное международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, круг зарубежных партнеров постоянно расширяется. К настоящему времени российская Генпрокуратура заключила уже более 100 международных двусторонних и многосторонних соглашений. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью RT.

"Отдельное внимание уделяем взаимодействию с Межгосударственным советом по противодействию коррупции, функционирующим в рамках СНГ, очередное заседание которого состоялось в июле этого года в Екатеринбурге", - отметил он.

По его словам, Россия использует современные методы обмена информацией о коррупционных проявлениях - по делам, требующим оперативного реагирования, эффективно используется площадка Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов, а также разработанная для этих целей специальная коммуникационная платформа. "Например, с ее помощью от коллег из Казахстана мы в короткие сроки получили необходимые материалы в рамках антикоррупционной проверки в отношении бывшего госслужащего, который уволен в связи с утратой доверия и привлечен к уголовной ответственности по фактам получения взяток", - сказал Краснов.

А при взаимодействии с белорусскими коллегами удалось установить, что представители двух российских компаний в целях развития бизнеса и расширения поставок регулярно передавали взятки должностным лицам в Белоруссии. "В результате оперативного обмена информацией между нашими государствами взяточников привлекли к уголовной ответственности в Белоруссии, а мы привлекли наши организации, в интересах которых передавались деньги, к административной ответственности, в результате чего они не только заплатили миллионные штрафы, но и на два года "вылетели" из госзакупок", - отметил генпрокурор. Конструктивное взаимодействие, по его словам, складывается также с Китаем.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.