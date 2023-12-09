Краснов пообещал "короткий разговор" с чиновниками за наличие ценных бумаг за рубежом

Генпрокурор назвал недопустимой материальную зависимость российских чиновников от иностранных структур

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов пообещал "короткий разговор" и увольнение чиновников, имеющих иностранные ценные бумаги и иные финансовые инструменты за рубежом. Об этом он заявил в интервью RT, говоря об исполнении действующих антикоррупционных запретов для госслужащих.

"К сожалению, запреты нарушают. Не могу сказать, что повсеместно, но такие факты прокурорами выявляются и пресекаются", - отметил он. Часто речь идет о конфликте интересов на службе, когда госслужащие оказывают с помощью своих полномочий преференции близким лицам.

"Однако особый акцент я бы хотел сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечет увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется. Такая мера ответственности, безусловно, оправдана в наших реалиях, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности", - заявил Краснов.

Он назвал недопустимой материальную зависимость российских чиновников от иностранных структур и подчеркнул, что у Генпрокуратуры "с нарушителями разговор короткий".

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.