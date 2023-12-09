На юге Индии в Тривандруме открылись бесплатные языковые курсы в "Русском доме"

С 11 декабря каждый день начнут проводить по два онлайн-занятия по русскому языку для разных групп, рассказал почетный консул РФ Ратиш Наир

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Специальные бесплатные курсы русского языка для школьников и студентов Индии в онлайн- и очном форматах запустил "Русский дом" в Тривандруме. Как сообщил по телефону корреспонденту ТАСС директор "Русского дома" в этом южноиндийском городе, а также почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир, курсы организованы совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом.

"Начиная с понедельника, 11 декабря, каждый день будут проводиться по два онлайн-занятия для разных групп. Их будут проводить опытные преподаватели СПбГУ. Те, кто успешно пройдет онлайн-курс, получат право посещать бесплатные очные занятия в "Русском доме". Такой офлайн-спецкурс будет проводиться в апреле и мае 2024 года, а профессорско-преподавательский состав будет предоставлен СПбГУ", - рассказал Наир.

Он добавил, что более 150 студентов и школьников начинают изучать русский язык. На сообщение о новых бесплатных курсах откликнулись 430 человек, были отобраны 95 студентов вузов и 70 школьников. Всего было сформировано семь групп, которые носят российские географические названия: Алтай, Волгоград, Дербент, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

На церемонии открытия порядка 70 новых студентов собрались в "Русском доме", а 85 присоединились онлайн. Перед ними выступил советник-посланник посольства России Роман Бабушкин. Он отметил, что спрос на изучение русского языка в Индии сегодня очень высок. "Эта инициатива поможет максимально эффективно ответить на этот спрос, сделав возможность изучения русского языка широко доступной. Это может стать одним из самых эффективных механизмов распространения русского языка в Индии", - указал дипломат.

Комментируя открытие курсов корреспонденту ТАСС, Бабушкин отметил: "Эта инициатива - инвестиция в будущее, в завтрашний день наших двусторонних отношений". "Она будет всячески поддерживаться", - подчеркнул собеседник агентства.

Собравшихся также поздравили с началом работы курсов директор центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин, главный методист этого центра Ирина Ильичева, а также проректор Университета Кералы доктор Анилкумар. Как указал Ратиш Наир, в настоящее время русский язык преподается в четырех школах и одном колледже в Тривандруме, в Университете Кералы действует кафедра русского языка, работает и Институт русского языка при "Русском доме". "Я не сомневаюсь, что наше сотрудничество с СПбГУ поможет активизировать популяризацию русского языка", - добавил Наир.