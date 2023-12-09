В Румынии собрали более €1 млн на рождественском аукционе в пользу неимущих детей

Самую дорогую елку под названием "Волшебные звуки Рождества" продали за €145 тыс., сообщило агентство Agerpres

БУХАРЕСТ, 9 декабря. /ТАСС/. Рекордная сумма в €1 070 000 собрана на благотворительном аукционе "Фестиваль рождественских елок", который румынский филиал международной организации "Спасите детей" провел в Бухаресте уже в 23-й раз. Об этом сообщило агентство Agerpres.

На традиционном предпраздничном аукционе, проходившем в Национальном музее искусства Румынии, были проданы 12 рождественских елок, созданных известными румынскими дизайнерами и художниками. Собранные средства будут израсходованы на обеспечение доступа к образованию детям, которые растут в малоимущих семьях. Самая дорогая елка под названием "Волшебные звуки Рождества" была продана за €145 тыс.

"Этот щедрый вечер станет реальной поддержкой для детей, у которых будет больше шансов в жизни", - сказала министр культуры Ралука Туркан. "Организации "Спасите детей" удается объединить людей в поисках благородной цели <...>, и это настоящее искусство", - сказал министр здравоохранения Александру Рафила.

В результате проведенных до сих пор 22 аукционов было собрано более €8 млн, которые были потрачены на предоставление возможности посещать школу около 220 тыс. детей.