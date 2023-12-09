Всероссийская олимпиада "Ближе к Дальнему" стартовала в седьмой раз

В ней впервые примут участие ученики с 1 по 11 класс

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская метапредметная олимпиада "Ближе к Дальнему" стартовала в седьмой раз, в этом году она впервые соберет учеников с 1 по 11 класс. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, заместитель директора департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Наталия Рукина.

"Олимпиада метапредметная и включает вопросы по разным дисциплинам, но все они касаются Дальнего Востока. Среди особенностей этого года, мы расширили количество участников. Если в прошлом году у нас могли участвовать ученики с 6 по 11 класс, то в этом году могут принять участие учащиеся с 1 класса", - сказала Рукина.

Организаторами проекта являются школьная онлайн-площадка "Учи.Ру", Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и КРДВ. Идея олимпиады заключается в том, чтобы применить знания из школьных предметов на практике для реализации своего потенциала и развития Дальнего Востока. Во время прохождения испытаний участники погружаются в особенности региона: историю, геополитическое положение, природные ресурсы, культурное наследие, биологическое разнообразие.

Об этапах олимпиады

Первые два этапа олимпиады "Ближе к Дальнему" проходят в онлайн-формате. С 5 декабря по 29 января 2024 года школьники будут решать познавательные тесты на платформе "Учи.Ру". Второй тур продлится с 5 по 19 марта, задания будут сложнее, без правильных вариантов ответов. Участникам придется проявить способности и решить кейсы. Работы будут проверять эксперты и преподаватели ДВФУ. Ученики 10-11 классов, которые лучше всего справятся с заданиями, отправятся на финал во Владивосток, где расположен кампус ДВФУ.

"Здесь они проведут около недели. Их ждет бизнес-программа. Ребята будут решать кейсы, которые готовят наши резиденты-работодатели. А это уже практические проблемы и вопросы бизнеса, которые коллеги хотели бы решить. Также у финалистов будет культурная программа, они посетят достопримечательности. В прошлом году они ходили в океанариум, но это не просто осмотр. С ними работали научные сотрудники, показывали различные установки. Они заглядывали во все потайные места океанариума, где проводятся научные исследования", - отметила Рукина.

Среди остальных возрастных категорий также будут определены победители. Они получат призы и грамоты, поскольку олимпиада входит в перечень олимпиад Минпросвещения РФ. Вузы-партнеры проекта дают участникам и победителям олимпиады дополнительные баллы к ЕГЭ: от 1 до 10. Кроме ДВФУ баллы предоставляют Морской госуниверситет им. адмирала Невельского, Северо-Восточный федеральный университет, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Дальневосточный государственный аграрный университет, а также Приамурский, Забайкальский и Сахалинский госуниверситеты.

"Мы рассчитываем, что в этом году программа будет не менее интересной, что будет много участников. Мы себе поставили амбициозную цель 100 тыс. участников. Но готовы и на большее количество. Во второй этап традиционно проходит 5-6 тыс. участников. На финал, как правило, едут 50 человек", - сказала организатор олимпиады.

Всероссийская метапредметная олимпиада "Ближе к Дальнему" проводится с 2017 года. За это время в проекте приняли участие более 165 тыс. школьников и студентов из 85 регионов Российской Федерации, в том числе свыше 45 тыс. школьников из Дальневосточного федерального округа. Организаторы разработали для олимпиады более 1,5 тыс. авторских тестовых заданий и примерно 350 открытых и проблемных задач на стыке научных дисциплин. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отмечал, что олимпиада ежегодно "объединяет школьников, искренне увлеченных интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу".

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