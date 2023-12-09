Краснов заявил, что прокуроры защитили бизнесмена в Хакасии от обвинения в коррупции

Генпрокурор отметил, что только в первом полугодии этого года в России привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура защитила бизнесмена в Хакасии от необоснованного обвинения в коррупционном преступлении. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью RT.

По его словам, в Хакасии почти год тянулось уголовное преследование бизнесмена, который якобы не выполнил работы по договору с больницей. Прокурор потребовал от следователя соблюдения разумных сроков следствия и оперативного выяснения обстоятельств, которые имеют существенное значение по делу. "В результате под пристальным вниманием прокурора следователь установил факты, подтвердившие выполнение предпринимателем своих договорных обязательств, что привело к прекращению уголовного дела в отношении него", - рассказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура России не только реализует принцип неотвратимости наказания, но и пресекает факты необоснованного уголовного преследования.

Глава Генпрокуратуры сообщил, что только в первом полугодии этого года в России привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров, в том числе высокопоставленных чиновников.

"В производстве следственных органов и на рассмотрении в суде находятся уголовные дела о коррупционных преступлениях, по которым привлечены к ответственности бывший губернатор Пензенской области Белозерцев, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва Суге-Маадыр, министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Чахеев, министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченовский, вице-премьер правительства Карелии Лабинов и ряд других", - отметил Краснов.