Нацпарк "Лосиный остров" сохранит охранный статус после передачи Москве

На территории продолжит действовать охранный режим

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московские власти намерены сохранять уникальность и биоразнообразие национального парка "Лосиный остров", строгий охранный режим на территории продолжит действовать в соответствии с федеральными нормами. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

"Часть национального парка, которая находится в границах Москвы, - это около 3 тыс. га. Я напомню, что весь "Лосиный остров" - это порядка 13 тыс. га. То есть чуть меньше 25% переходят в управление городу Москве. <…> Какие отдельные полномочия переданы Москве. Это полномочия по организации и управлению особо охраняемой природной территорией (ООПТ): это например, санитарная чистка территории, это выполнение программы мер по противопожарной безопасности, забота биоразнообразии. И что особенно важно департаменту природопользования как контролирующему органу - это часть полномочий федерального контроля и надзора по, как раз, соблюдению режима особо охраняемых природных территорий также передается городу Москве", - сказала Урожаева.

Она отметила, что "Лосиный остров" является национальным парком с 1980-х годов, вся территория защищается законом об особо охраняемых природных территориях. "Основная задача этого 33-го федерального закона сделать так, что эти зоны функционируют именно как природные территории, и основной задачей [документа] является сохранение биоразнообразия, разнообразия растительного мира. И конечно же, <…> весь национальный парк - и та часть, которая передается в Москве, и та часть, которая остается в Московской области, - будет функционировать как национальный парк в полном соответствии с законом об ООПТ", - заверила руководитель департамента.

Председатель РФ Михаил Мишустин 6 декабря подписал два постановления правительства РФ, которые регламентируют передачу российской столице отдельных полномочий Министерства природных ресурсов и экологии РФ в области организации, функционирования, охраны и использования части территорий нацпарка "Лосиный остров" и его охранной зоны в границах Москвы, а также правила согласования на части территории нацпарка в границах столицы объектов капитального строительства. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 9 декабря.