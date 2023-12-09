Первый намаз проходит в Соборной мечети в Симферополе

В нем принимают участие около 300 верующих

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев приступил к проведению первого намаза в Соборной мечети, строительство которой ведется в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

В намазе принимают участие около 300 верующих, в том числе имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, строители.

Как заявил журналистам Аблаев, крымскотатарский народ и крымские мусульмане благодарны президенту РФ Владимиру Путину за помощь в строительстве Соборной мечети. "Сегодня для всех жителей республики Крым - как для мусульман, так и для представителей других конфессий - настолько большая радость, что не передать словами. За 24 года жизни в Крыму мы слушали разные вещи в отношении религии, политики, и за последние 10 лет, что мы живем в Российской Федерации, видим такие глобальные результаты", - сказал муфтий.

Аблаев подчеркнул, что в строительстве мечети принимали участие представители разных конфессий, что говорит об уникальной политике РФ в сфере межконфессиональных отношений. "Такой политики нашего президента, которую он ведет в отношении многонационального народа России, многоконфессионального народа России, наверное, нет нигде в мире, даже в мусульманских странах. Той свободы вероисповедания, которая есть в России, во многих странах просто нет", - сказал муфтий.

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. В середине мая президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить ее возведение.

Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 м, сводов, поддерживающих этот купол, и восьми малых полукуполов. По окончании строительства Соборная мечеть должна стать главной соборной джума-мечетью Крыма и Симферополя. Все помещения мечети смогут вместить до 4 тыс. человек. Основной зал вместит порядка 1,5 тыс. мужчин, а на балконе смогут молиться 900 женщин.