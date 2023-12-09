В Липецке из-за роста ОРВИ запретили массовые детские мероприятия

Ограничения ввели на 10 дней

ТАСС, 9 декабря. Власти Липецка из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями с 11 декабря ввели 10-дневный запрет на массовые детские мероприятия, за исключением индивидуальных занятий в спортивных школах и школах искусств, а также объявили ежедневную дезинфекцию общественного транспорта. В общественных местах рекомендовано носить маски, написала в своем Telegram-канале мэр Евгения Уваркина.

"Эпидемиологическая обстановка в городе сложная. Чтобы снизить рост заболеваемости, по рекомендации Роспотребнадзора приняли решение на 10 дней ввести ограничительные мероприятия: с 11 по 21 декабря действует ограничение на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, с 11 по 21 декабря в организациях допобразования, спорта, культуры и искусства будут проводиться только индивидуальные занятия. С 11 декабря общественный транспорт будет ежедневно обрабатываться", - написала она.

Уваркина добавила, что в общественных местах рекомендуется использовать маски. "Надеемся, что [нормальная] эпидемиологическая ситуация восстановится и новогодние мероприятия мы проведем в праздничном режиме", - написала мэр Липецка.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Липецкой области за наделю заболели ОРВИ более 7,7 тыс. жителей, рост в сравнении с предыдущей неделей составил почти 15%, эпидпорог превышен на 27%. В Липецке из-за роста ОРВИ и пневмонии переведены на дистанционное обучение полностью семь школ, на карантине и удаленном обучении находятся еще 113 классов в 31 школе.