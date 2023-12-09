СМИ: киевские коммунальщики смогли снести памятник Щорсу, только отпилив его от постамента

Коммунальные службы Киева демонтировали памятник более шести часов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Киева более шести часов демонтировали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Отделить памятник от постамента удалось, когда были отпилены ноги коня, на котором восседает военачальник Красной армии. Видео демонтажа опубликовало украинское издание "Страна".

Работы по сносу начались около 08:00 мск, о чем сообщила пресс-служба Киевской городской администрации. Ранее монумент был исключен из государственного реестра памятников культурного наследия. Отмечалось, что скульптурная композиция будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.