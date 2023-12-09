ГП прорабатывает получение данных об операциях госслужащих на финансовом рынке

По словам генпрокурора Игоря Краснова, формируется механизм получения прокурорами сведений об операциях с криптовалютой

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России в рамках контроля за доходами и расходами чиновников прорабатывает возможность централизованного получения данных об операциях физических лиц на финансовом рынке. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Учитывая активное использование правонарушителями различных финансовых инструментов, Генеральной прокуратурой в рамках соглашений, заключенных с Банком России, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и МВД России, прорабатываются вопросы централизованного получения сведений об операциях физических лиц на финансовом рынке", - рассказал Краснов в интервью RT к Международному дню борьбы с коррупцией.

Кроме того, по его словам, формируется механизм получения прокурорами сведений об операциях с криптовалютой. "Несмотря на определенные технические и правовые сложности, задачи по выявлению таких активов сегодня уже успешно решаются", - отметил генпрокурор, напомнив, что с 2021 года госслужащие обязаны декларировать цифровые активы.

В качестве примера он привел выявленный прокуратурой Татарстана совместно с УФСБ факт приобретения оперуполномоченным полиции на криптовалютной бирже цифровой валюты на 28 млн рублей. Кроме того, полицейский потратил 9 млн рублей на досрочное погашение ипотеки и покупку автомобиля. "Общая сумма расходов более чем в пять раз превысила его совокупные доходы за три года, предшествующих совершению сделок. Сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия, на рассмотрении в суде находится предъявленный прокуратурой иск о взыскании сумм, эквивалентных стоимости цифровой валюты, отчужденного автомобиля и суммы погашенного кредита", - рассказал генпрокурор.