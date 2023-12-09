Путин поприветствовал участников и организаторов церемонии вручения премии "Патриот-2023"

Президент отметил, что просветительская деятельность лауреатов премии является очень востребованной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам церемонии вручения Национальной премии "Патриот-2023". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения Национальной премии "Патриот-2023" <...> Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности. Направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия. Подчеркну, ваша образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность сегодня в высшей степени востребована", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что Национальная премия "Патриот-2023" вручается представителям педагогического сообщества, волонтерских, поисковых организаций в знак достойной оценки их творческого, созидательного труда на благо Отечества.

Глава государства также выразил уверенность, что на форуме лауреаты смогут обсудить актуальные проблемы, а также обменяться наработанным опытом и практиками и дать старт новым содержательным проектам и инициативам.