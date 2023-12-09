В Петербурге открылась главная рождественская ярмарка

Также для посетителей работает праздничная горка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Главная рождественская ярмарка на Манежной площади начала работу в Петербурге, также для посетителей открылась праздничная горка на Дворцовой площади, ее высота составляет около 8 м. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Если вы еще не придумали, куда пойти на выходных за праздничным настроением, то спешу сообщить, что на Манежной площади открылась главная рождественская ярмарка Петербурга. На Дворцовой площади также заработала рождественская горка. А с 22 декабря на Московской площади впервые откроются рождественские сказки по мотивам любимых произведений Пушкина", - написал он в Telegram-канале.

Поляков также добавил, что на Манежной площади в волшебном городе "Конфетобурге" каждый посетитель найдет занятие по душе - здесь можно прокатиться на аттракционах, посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы и, конечно же, встретиться с Дедом Морозом. Самых маленьких гостей ждут двухъярусная карусель, каток и паровозик.

Ранее организаторы рождественской ярмарки в Петербурге сообщали, что в этом году она будет работать на трех площадках : Манежной площади (с прилегающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами), Дворцовой площади (Певческий проезд) и с 22 декабря - на Московской площади. Для посещения ярмарка будет доступна ежедневно с 12:00 до 21:00 и продолжит работу до 8 января 2024 года.