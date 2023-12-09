Путин поздравил Пиотровского с 79-летием

Президент отметил, что гендиректор Эрмитажа вносит уникальный вклад в сбережение наследия человечества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 79-летием. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с днем рождения. Многие годы вы руководите знаменитым Государственным Эрмитажем, подвижнически служите своему призванию, вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества", - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Пиотровскому здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.