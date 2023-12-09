Мединский заявил, что героизм участников СВО и работников тыла должен быть вне критики

По словам помощника президента России, все они являются современными героями

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Политические решения и события, отраженные в учебниках истории могут быть оценены школьниками по-разному, но героизм участников специальной военной операции, а также тех, кто сейчас развивает инфраструктуру в новых субъектах РФ, не может подвергаться критике и сомнению. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что спустя время одни политические решения России могут казаться школьникам правильными и своевременными, другие запоздалыми. Так же как и на военные решения у них могут расходиться точки зрения.

"Большое видится на расстоянии, но есть одна вещь, которая должна быть для вас, школьники, вне критики. Которая не может подвергаться сомнению. Это личный героизм, верность присяге наших военных. Это личное мужество тех, кто презрев городские удобства, привычку к комфорту, сейчас на освобожденных исторических землях строят новую жизнь, учат детей, лечат больных и раненых, восстанавливают заводы, дома. Все они вместе взятые и есть герои нашего времени. И только так сегодня можно к ним относиться", - сказал Мединский на церемонии вручения премии "Патриот" в рамках международного форума-выставки "Россия".

Премия "Патриот" вручается за существенный вклад граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом, в реализацию проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания. Премия организована программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).