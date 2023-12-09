В Новосибирской области с опережением сроков открылась крупная поликлиника

Медицинское учреждение в поселке Краснообск начнет работу 11 декабря

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Крупная поликлиника со взрослым и детским отделениями, где смогут получить своевременную медпомощь более 40 тыс. человек, открылась в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в открытии медучреждения, передает корреспондент ТАСС.

"Очень приятно, во-первых, что объект открывается с опережением сроков. <...> Потому что задача как можно быстрее ввести объекты в эксплуатацию - одна из ключевых, которые мы сегодня рассматриваем", - сказал Мурашко.

Ранее в правительстве региона отмечали, что объект сдается в эксплуатацию с опережением запланированного срока. Изначально ввод был запланирован на 2024 год.

Поликлиника начнет принимать посетителей 11 декабря.

О медучрежлении

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений.

Главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин рассказал журналистам, что на территории поликлиники расположены эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики, лабораторное отделение, залы ЛФК, комфортная зона ожидания для пациентов. Имеется флюорограф, маммограф, рентген и компьютерный томограф. Штат укомплектован по врачам на 93 %, по среднему медперсоналу - на 92%. Также в медучреждении реализована доступная среда. Стоимость объекта 1,7 млрд рублей.

В помещении старой поликлиники будет расположен административно-хозяйственный блок. Планируется расширять лабораторную службу и станцию скорой медицинской помощи на территории Краснообска.

Режим работы нового медучреждения будет двухсменным, шесть дней в неделю; режим работы травмпункта - ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала. Недостающие вакансии планируется закрыть по программе "Земский доктор".

Поликлиника построена в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области". Работы начались в 2022 году. Пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в регионе в 2021 году. За это время планируется построить, реконструировать или капитально отремонтировать 43 объекта, приобрести для медицинских организаций 425 автомобилей и более 2,2 тыс. единиц нового медоборудования.

Краснообск - самое крупное муниципальное образование Новосибирского района, расположенное в западной части Новосибирской области в 23 км от Новосибирска. Численность населения превышает 29 тыс. человек. На его территории располагаются институты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.