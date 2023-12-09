В регионах Сибири прогнозируют аномальный холод и "режим черного неба"

Непогода ожидается 10-13 декабря

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается в Сибири в период с 10 по 13 декабря, информация об этом размещена на сайтах Обь-Иртышского, Западно-Сибирского, Среднесибирского и Иркутского гидрометцентров. В некоторых городах прогнозируется также неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе.

В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае "в период с 10 по 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха - 40 градусов и ниже". В Республике Алтай ожидаются морозы до -35 и ниже.

В Омской области аномальный холод (до -40...-45 градусов) местами будет держаться до 12 декабря, такая температура ниже нормы на 10 и более градусов.

Аномально холодная погода 10-13 декабря ожидается и в Красноярске - ниже нормы на 15-24 градуса. В центральных районах края температура воздуха местами опустится до -45...-47 градусов, а на севере и востоке - до -50.

В Иркутской области 10-11 декабря местами температура воздуха достигнет отметки -40...-45 градусов. В северных и верхнеленских районах - до -50 градусов. В областном центре температура будет ниже нормы на 11-17 градусов.

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени в воздухе (так называемый "режим черного неба") будет действовать на территории Красноярского края (Красноярск, Назарово, Ачинск, Минусинск), в Хакасии (Абакан, Черногорск), в Кузбассе (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск), и в Томске.