В Донецке простились с погибшими из-за обстрела ВСУ спасателями

Речь идет о начальнике 10-й пожарно-спасательной части Сергее Быстрицком и старшем пожарном 8-й части Руслане Старкове

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Донецка простились со спасателями, погибшими 6 декабря во время тушения пожара в результате повторного обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В День героев Отечества сотрудники МЧС России проводили в последний путь боевых товарищей: начальника 10-й пожарно-спасательной части Сергея Быстрицкого и старшего пожарного 8-й части Руслана Старкова. <...> Светлая память героям-пожарным, отдавшим свои жизни во имя спасения", - сказано в сообщении.

6 декабря двое пожарных погибли, еще 13 были ранены во время тушения пожара в Буденновском районе Донецка из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пожарные тушили цистерны с битумом, загоревшиеся в результате обстрела, и подверглись повторному артиллерийскому удару. 35-летний Сергей Быстрицкий и 25-летний Руслан Старков получили травмы, несовместимые с жизнью.