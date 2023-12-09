Первый в Белоруссии памятник военным медикам открыли на территории бывшего лагеря нацистов

Открытие приурочили к Международному дню памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого в Белоруссии памятника военным медикам состоялась в мемориальном комплексе "Озаричи" в Гомельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В Озаричах Гомельской области открыли мемориальный комплекс узникам лагеря смерти и первый в Республике Беларусь памятник военным медикам. Памятный знак воинам-медикам установлен в виде барельефа. На нем продемонстрирован самоотверженный труд военных медиков и инфекционистов", - говорится в сообщении.

Открытие памятника и реконструированного мемориала на месте нацистского лагеря смерти было приурочено к отмечаемому 9 декабря Международному дню памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. 9 декабря во всех регионах Белоруссии по случаю скорбной даты прошли мероприятия, посвященные памяти жителей республики, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Три лагеря смерти - "Дерть", "Озаричи", "Подосинник" - под общим названием "Озаричи" были созданы оккупантами в марте 1944 года в болотистой местности на территории нынешнего Калинковичского района Гомельской области. Под предлогом эвакуации в концлагерь согнали 50 тыс. узников, в том числе 15,9 тыс. детей, 14 тыс. женщин, более 4 тыс. стариков. Заключенных, которые находились под открытым небом без воды и еды, фашисты намеренно заражали сыпным тифом. За 10 суток существования лагеря жертвами оккупантов стали более 20 тыс. человек. После освобождения узников за жизни многих из них, зараженных тифом, самоотверженно боролись медики Красной армии.

Генеральная прокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, когда на территории республики оккупантами и их приспешниками было убито не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных, угнано в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие умерли от невыносимых условий. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили свыше 18 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики Андрея Шведа, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет. По словам генпрокурора, минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы Великой Отечественной войны нацистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн.