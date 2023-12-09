МЧС Южной Осетии предупредило об ухудшении погодных условий на Транскаме

В ведомстве отметили, что автомагистраль функционирует в штатном режиме

ЦХИНВАЛ, 9 декабря. /ТАСС/. МЧС Южной Осетии распространило предупреждение об ухудшении погодных условий на Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей республику с РФ, и призвало водителей воздержаться от поездок, сообщила пресс-служба ведомства.

"Ввиду ухудшения погодных условий, просим вас, в меру возможностей, ограничить движение по Транскаму и не планировать поездки в Северную Осетию", - призвали в МЧС.

В ведомстве отметили, что автомагистраль функционирует в штатном режиме. Об изменениях в графике будет сообщено при появлении дополнительной информации.

Транскавказская магистраль - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.