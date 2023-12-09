РФ вошла в тройку лучших сборных на Международной естественно-научной олимпиаде школьников

Тренер комнады Леонид Колдунов отметил, что отдельно сборная получила специальный приз в номинации "Эксперимент"

БАНГКОК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Сборная России с шестью золотыми медалями вошла в тройку лучших на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде школьников (IJSO), которая завершилась в Бангкоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ее тренер, заместитель директора Физтех-школы физики и исследований им. Л. Д. Ландау Московского физико-технического института (МФТИ) Леонид Колдунов.

"Для нашей команды эта олимпиада прошла очень успешно. В этом году у нас шесть золотых медалей, такой же результат показали сборные Тайваня и Южной Кореи. Обычно наша команда всегда выступает достаточно успешно, однако подобный результат она демонстрирует в четвертый раз за 20 лет", - сказал он, отметив, что отдельно сборная получила специальный приз в номинации "Эксперимент".

Колдунов отметил, что подготовка российских школьников проходила в Сочи в центре "Сириус" и на базе МФТИ. "Наша задача детей отобрать, подготовить. У нас система отлажена, она дает результат. Само участие [в олимпиаде] подразумевает наличие хорошего образования у школьников", - подчеркнул собеседник агентства.

Всего в олимпиаде принимали участие 311 школьников из 55 стран. Они выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Соревнование проводилось в три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году. В 2025 году IJSO пройдет в России.