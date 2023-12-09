В театре "Русская песня" опровергли данные об обмороке Бабкиной

По словам заместителя художественного руководителя - директора театра Сергея Рябова, народная артистка РФ чувствует себя нормально

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Надежда Бабкина чувствует себя нормально, информация о том, что она упала в обморок на съемках не достоверна. Об этом ТАСС сообщил заместитель художественного руководителя - директора Московского государственного академического театра "Русская песня" Сергей Рябов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Бабкина якобы упала в обморок на съемках и ей вызвали скорую.

"Была съемка перед ребятами, приехавшими из зоны специальной военной операции, Надежда Георгиевна (Бабкина - прим. ТАСС) сказала эмоциональную речь, плюс очень жарко в студии. Но в обморок никто не падал", - рассказал собеседник агентства.