В Армении сообщили о задержании двух россиян за хулиганство

Они повредили имущество точки быстрого питания, забросали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сопровождая действия ненормативной лексикой

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Армении задержали двух россиян по обвинению в хулиганстве, говорится в сообщении Следственного комитета республики.

"В Ереване они повредили имущество точки быстрого питания, забросали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сопровождая эти действия ненормативной лексикой. <...> 9 декабря в следственном отделе СК районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана было инициировано уголовное производство по признакам статьи "Хулиганство, совершенное группой лиц", - указано в сообщении. Отмечается, что в тот же день указанные лица были задержаны.

В сообщении указаны только инициалы россиян - К. А. и Ю. М. По данным СМИ, речь идет о блогере, известной под псевдонимом Юля Финесс.

Следственный комитет сообщил также, что, по словам одной из задержанных, ранее в ее дом в Ереване ворвались некие люди в масках, которые "постригли ей волосы и облили краской". СК возбудил уголовное дело о "психическом воздействии" и "физическом воздействии, совершенном группой лиц".