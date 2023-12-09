В Приднестровье "Волонтеры Победы" провели памятную акцию ко Дню героев отечества

Акции прошли в разных городах на улицах, названных в честь космонавта Юрия Гагарина и маршала Советского Союза Георгия Жукова, полководцев Михаила Кутузова и Александра Суворова и других

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" провели в городах непризнанного Приднестровья памятную акцию ко Дню героев отечества, в рамках мероприятия местным жителям рассказывали о знаменитых личностях, в честь которых названы улицы.

"По всему Приднестровью проходят акции "Улицы Победы". "Волонтеры Победы" рассказывают о героях отечества и вручают людям символичные письма-треугольники с их биографией", - говорится в сообщении движения в соцсети "ВКонтакте".

Акции прошли в разных городах на улицах, названных в честь космонавта Юрия Гагарина и маршала Советского Союза Георгия Жукова, полководцев Михаила Кутузова и Александра Суворова и других. Портрет последнего можно найти на денежных знаках Приднестровья. В каждом городе волонтеры раздали прохожим сотни листовок. В них рассказывалось не только о самых ярких событиях из биографии этих героев, но также о том, что их связывало с Приднестровьем. Организаторы отмечают, что акция вызвала интерес у местных жителей.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.