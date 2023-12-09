Более 500 гостей выставки-форума "Россия" приняли участие в соревновании Sibintek CTF

Также во время состязания провели тематическую викторину, за правильные ответы в которой гости получали памятные призы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 500 человек приняли участие в соревновании в сфере информационной безопасности Sibintek CTF - 2023, организованном компанией "Роснефть" в своем павильоне на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках состязаний был проведен матч, участники которого выполняли продвинутые задания в формате OSINT (поиск и анализ данных из открытых источников в интернете). Этот матч стал завершающим в сезоне 2023 года", - отметили в "Роснефти".

Соревнования Sibintek CTF, как добавили в компании, проходили в течение 2023 года в несколько этапов, участие в которых приняли порядка 200 сотрудников компании. В субботу принять участие в состязании смогли также посетители павильона "Роснефти". Суммарно более 500 гостей экспозиции попробовали свои силы в Sibintek CTF - 2023. Также на Sibintek CTF - 2023 была проведена тематическая викторина, за правильные ответы в которой гости получали памятные призы.

Состязания состоялись в рамках проходящих в павильоне "Роснефти" до 10 декабря дней IT. Гости экспозиции в течение этих тематических дней могут ознакомиться с IT-разработками компании и ее дочерних обществ. В субботу свои цифровые разработки презентовали научные институты "Роснефти" из Томска, Красноярска и Уфы. Кроме того, в течение всех дней IT посетители павильона могут попробовать специальные VR-тренажеры и осмотреть интерактивный 3D-стол, на котором с помощью тачскрина можно изучить модель центрального пункта сбора нефти на месторождении "Уватнефтегаз" в Тюменской области.

Sibintek CTF проводится второй год подряд и является ключевым мероприятием компании "Сибинтек" (IT-интегратор "Роснефти") по направлению информационной безопасности. В 2024 году планируется расширение программы соревнований, создание специальных форматов и номинаций для студентов и молодых специалистов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.