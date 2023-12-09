Дети Берлускони решили продать особняк XVIII века, в котором он принимал Путина

Речь идет о вилле Джернетто в Лезмо, где политик хотел организовать Университет свободного мышления и проводил официальные мероприятия и встречи

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего 12 июня, решили выставить на продажу часть унаследованного недвижимого имущества. Об этом сообщает агентство АНСА.

Речь идет, в частности, о вилле Джернетто, особняке XVIII века с садом. Она расположена в Лезмо, под Брянцей, где политик хотел организовать Университет свободного мышления и проводил официальные мероприятия и встречи, в том числе принимал в 2010 году Владимира Путина, когда он занимал пост премьер-министра России.

Наследство бывшего премьера Италии, занимавшего первые строчки в рейтинге самых богатых людей страны, оценивается примерно в €5 млрд. Помимо бизнеса, Берлускони принадлежали несколько домов, вилл и дворцов. Также он владел обширной коллекцией художественных произведений, которая, по оценкам экспертов, не имеет большой ценности.

У Берлускони 5 взрослых детей от двух браков и 16 внуков. €100 млн он оставил в наследство своей последней спутнице - депутату его партии "Вперед, Италия" Марте Фашине.