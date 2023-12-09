В Белгородской области появится мемориал в память о погибших танкистах

Его планируют установить в 2023 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мемориал, посвященный павшим танкистам, планируется установить в Новой Таволжанке Белгородской области. Танк с экипажем подорвали во время вторжения в населенный пункт диверсантов со стороны Украины в июне, рассказал в Telegram-канале глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"Мемориал постараемся установить уже в этом году", - написал Жданов.

Он уточнил, что после июньских событий в Новой Таволжанке появилось место, куда жители несут цветы и лампадки в память о воинах, павших в боях. "Это далеко не единственное место в Новой Таволжанке, где пролита кровь наших парней, но, наверное, будет правильным именно на месте народной памяти сделать мемориал, посвященный всем павшим в те страшные дни героям. Мы обязаны сохранить великий подвиг тех, кто насмерть стоял на защите шебекинской земли", - добавил он.

Жданов напомнил, что со стороны Украины на лодках по реке в населенный пункт проникла диверсионно-разведывательная группа. Во время действий по спасению Новой Таволжанки был уничтожен прямым попаданием танковый экипаж с полным боекомплектом.