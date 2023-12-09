В Вологодской области открыли мемориальную доску Герою России Игорю Смирнову

Он погиб в сентябре 2022 года под Изюмом

ТАСС, 9 декабря. Память Героя Российской Федерации Игоря Смирнова (позывной Буба), погибшего в сентябре 2022 года под Изюмом (Харьковская область), увековечили в Харовске Вологодской области. На стене предприятия, где он трудился, открыли мемориальную доску, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На взлете оборвалась жизнь нашего земляка. Мы гордимся Игорем, который принял мужественное решение и заплатил за него высокую цену - свою жизнь. Он совершил героический поступок. События, которые сегодня происходят в нашем государстве, обязательно войдут в историю. Благодаря таким ребятам, как Игорь Смирнов, будущее поколение прочтет о победе наших солдат с неофашизмом и неонацизмом. Выражаю соболезнование и слова искренней признательности родным и близким Героя, низкий вам поклон. Игорь навсегда для нас пример твердости, стойкости духа и проявления истинных качеств гражданина Российской Федерации. Вечная слава Герою", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Эдуарда Зайнака.

Буба погиб в сентябре 2022 года под Изюмом. Подразделение Смирнова успешно отражало атаки пехоты противника. 35 российских солдат и артиллерия противостояли силам противника, среди которых было 6 танков, более 10 бронетранспортеров, а также около 200 солдат. На самом ударном направлении вел бой сержант Смирнов с четырьмя бойцами. На них вышел вражеский танк и начал обстреливать позиции. Игорю перебило осколками обе ноги, но он продолжал руководить боем. Приказав бойцам отходить, он остался прикрывать отход товарищей, а затем взорвал себя, не дав шанса противнику прорваться.

В декабре 2022 года указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сержант Игорь Смирнов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). В феврале 2023 года медаль передали семье героя.