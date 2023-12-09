Кабмин утвердил правила проверок и изъятия поддельных загранпаспортов

Документ вступит в силу с 11 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила проведения проверок загранпаспортов на предмет подделок или недостоверных сведений, а также изъятия таких документов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правила приняты во исполнение подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в июне закона, который утверждает основания для признания недействительными загранпаспортов - как обычных, так и дипломатических или служебных. Документ вступит в силу с 11 декабря.

Постановлением правительства утверждены, в частности, правила проведения проверок загранпаспорта в случае подозрений, что он был оформлен на основании недействительных документов, недостоверных сведений или на поддельном бланке, правила установления факта наличия в загранпаспорте недостоверных сведений, правила признания загранпаспорта непригодным и правила изъятия такого документа.

Проверки будут проводить МВД или МИД РФ и дипломатические представительства ведомства. Основанием для этого будет служить обнаружение признаков оформления загранпаспорта на подложных или недействительных документах. Также проверки будут необходимы в случае, если поддельный загранпаспорт поступил в МВД или была получена информация о подложном документе.

Проводить проверку загранпаспорта будет запрещено должностным лицам, которые этот документ выдавали. Также постановлением утверждается оформление документов о проверке загранпаспортов.

Помимо этого, в документе подробно описаны признаки недействительности загранпаспорта, в том числе очевидное отличие бланка паспорта и отсутствие одного из элементов защиты, наличие орфографических ошибок и неровность линии строк.