На востоке ФРГ провели акцию против размещения беженцев

Демонстранты также организовали автопробег, в котором участвовали 70 автомобилей, пишет агентство DPA

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен человек вышли на акцию в германском городе Гера в знак протеста против планов открыть новый приют для беженцев в здании местной больницы. Как пишет агентство DPA, акцию организовали местные "правые экстремисты".

Также участники провели автопробег, в котором были задействованы 70 автомобилей, участвовали 140 человек. О каких-либо инцидентах во время акции не сообщалось.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, более 300 тыс. соискателей убежища прибыли в Германию с начала 2023 года по конец ноября, это на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Осенью 2023 года кабмин Германии одобрил несколько мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем раньше). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в ФРГ, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чья заявка не была удовлетворена.