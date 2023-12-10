Ректор Пенсильванского университета подала в отставку на фоне роста антисемитизма

Лиз Мэгилл останется на своем посту, пока учебное заведение не найдет ей замену

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подала в отставку со своего поста на фоне участившихся в том числе в ее университете антиизраильских выступлений.

"Лиз Мэгилл подала в отставку по собственному желанию с поста ректора Пенсильванского университета, - говорится в сообщении председателя совета попечителей Скотта Бока, опубликованном в субботу на сайте университета. - Хочу поблагодарить президента Мэгилл за ее служение университету и пожелать ей всего наилучшего". Отмечается, что Мэгилл останется на своем посту, пока университет не найдет ей замену.

Ранее главы нескольких крупных американских университетов, в том числе и Мэгилл, выступили на специально организованных в Конгрессе слушаниях в связи с участившимися случаями антиизраильских выступлений. Американские законодатели остались недовольны тем, что ректоры Пеннсильванского и Гарвардского университетов и Массачусетского технологического института на слушаниях "не внесли ясности в приверженность защите уязвимых студентов в кризисный момент", и в общем письме, направленном в пятницу в упомянутые учебные заведения, потребовали "немедленно сместить каждого из ректоров с их позиций", а также направить план по защите еврейских и израильских студентов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.