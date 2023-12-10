Спецборт МЧС доставит в Москву очередную группу эвакуированных из Газы россиян

Это уже 11-й спецрейс, который совершается в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с гражданами России и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Очередной спецборт МЧС России вылетел в Москву с гражданами РФ и членами их семей. Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Это уже 11-й спецрейс, который совершит авиация чрезвычайного ведомства в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что перешедших границу граждан РФ и членов их семей автобусами единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

Накануне пункт пропуска пересекли порядка 100 россиян с родственниками. По данным МЧС, всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них 10 рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.