В Южно-Сахалинске сняли ограничение движения для автобусов

Это связано с улучшением дорожных условий

ТАСС, 10 декабря. Ограничение движения автобусов, ранее введенное из-за снежного наката и рыхлого снега, снято на участке автодороги Южно-Сахалинск - Оха. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Сахалинской области.

"На всем протяжении участка автодороги Южно-Сахалинск - Оха 128+080 км - 254 км в связи с улучшением дорожных условий сняты ограничения для движения транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки", - говорится в сообщении. Движение было ограничено 9 декабря из-за снежного наката и мокрого рыхлого снега.

Возобновлено движение автобусов №502 Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск, №504 Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский - Южно-Сахалинск, №509 Южно-Сахалинск - Вахрушев - Южно-Сахалинск, №510 Южно-Сахалинск - Макаров - Южно-Сахалинск.

При этом для всех видов транспортных средств отменено движение на участке автомобильной дороги А-393 Южно-Сахалинск - Оха (741+000 км - 854+701 км). Приостановлено движение автобуса №530 Оха - Ноглики - Оха. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, это связано с ограниченной видимостью и ухудшением дорожных условий.

На 9 и 10 декабря было объявлено экстренное предупреждение в Ногликском и Охинском районах на севере Сахалина в связи с неблагоприятными погодными условиями.