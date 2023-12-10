В ЕАО сняли ограничение движения междугородных автобусов

Его ввели ранее из-за снегопада

ТАСС, 10 декабря. Ограничение движения междугородных автобусов, введенное в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за снегопада, снято. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

"С 11:30 (04:30 мск) снято ограничение для движения пассажирских автобусов на участке дороги Биробиджан - Головино", - говорится в сообщении. 9 декабря с 17:00 (10:00 мск) открылось движение пассажирских автобусов в направлении Биробиджан - Облучье.

Ограничение движения междугородных автобусов ввели 8 декабря. Утром в области переменная облачность, без существенных осадков, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.