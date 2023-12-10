На Хайнане прошел женский форум "Один пояс - один путь"

Как отметил зампредседателя Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сикуй, мероприятие, в частности, содействует укреплению межличностных обменов

САНЬЯ /Китай/, 10 декабря. /ТАСС/. Пятый женский форум "Один пояс - один путь" прошел в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Чжунго жибао".

Церемония открытия форума состоялась 7 декабря. В ней приняли участие свыше 400 человек, в том числе руководство города Санья, а также дипломаты, представители бизнеса и так далее.

Как сказал на церемонии открытия заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сикуй, "женщины становятся все более активными участниками экономического развития". По его словам, в рамках сотрудничества "Один пояс - один путь" роль женщин в предпринимательстве, инновациях, науке и технике постоянно усиливается. "Творческий подход, который проявляют женщины в экономическом строительстве, придали новый импульс глобальному процветанию", - указал Ли Сикуй. Он также отметил, что организованный на Хайнане форум подчеркивает уникальную роль женщин в продвижении инициативы "Один пояс - один путь", а также содействует укреплению межличностных обменов.

В свою очередь мэр Саньи Чэнь Си, выступая на церемонии, отметил, что город принимает активное участие в продвижении инициативы "Один пояс - один путь" и использует новые возможности для строительства на Хайнане порта свободной торговли. По его словам, Санья содействует созданию благоприятной, удобной и интернациональной бизнес-среды, а также прилагает все усилия для того, чтобы стать образцовым примером продвижения строительства на острове порта свободной торговли. Чэнь Си также выразил надежду на то, что участники форума будут содействовать развитию обменов и сотрудничества по всем направлениям между городом Санья и всем остальным миром.

Программа форума включала в себя тематические конференции, посвященные, в частности, вопросам сотрудничества между женщинами, научно-техническим инновациям и развитию, гендерному равенству, а также культурным обменам между странами - участницами инициативы "Один пояс - один путь".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.