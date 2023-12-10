В Ленобласти с 2024 года запустят электронную социальную карту для многодетных семей

Ее обладатели смогут получать скидки на товары или услуги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Электронные социальные карты будут запущены в Ленинградской области с января следующего года для многодетных семей, далее к услуге планируют подключить другие льготные категории граждан. Обладатели карты смогут получать скидки на товары или услуги, сообщила ТАСС председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

"Это будут программы лояльности в магазинах или частных организациях, которые предоставляют какие-то услуги. Например, дополнительное образование для детей - кружки или какие-то кафе, которые смогут предложить льготное питание для многодетных семей. А мы со своей стороны сделаем некий коннект между организациями и многодетными семьями. Сейчас мы уже тестируем технологию и занимаемся подключением первых партнеров. Планируем, что с 1 января они заработают в Ленинградской области, далее планируем подключить другие льготные категории инвалидов и пенсионеров", - сказала она.

Толмачева пояснила ТАСС, что социальная карта будет представлять электронный документ. Многодетные семьи смогут ее оформить в личном кабинете на региональном портале государственных услуг, подав соответствующее заявление также в электронном виде.

"Электронная карта позволяет заменить документ, и человеку не придется носить с собой множество бумажных оригиналов и различных справок. Человек на телефоне сможет показать карту, и организация предоставит свои льготные услуги", - добавила Толмачева.

По ее словам, организациям, которые захотят ввести скидки или предоставить товары по программе лояльности обладателям социальных карт, будет необходимо подать информацию о своей структуре в центр социальной защиты населения Ленинградской области. После прохождения регистрации им откроется доступ к приложению для считывания социальных карт.

"Мы предлагаем торгово-сервисным предприятиям заявиться в Ленобласть на участие в этой программе и предложить товары по программе лояльности, это некий взаимообмен. Организация получает возможность войти в партнерскую сеть - это элемент рекламы и возможность привлечь дополнительных клиентов. А семья получает возможность воспользоваться картой", - заключила Толмачева.