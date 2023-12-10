Глава СПЧ призвал к сдержанности в украшении городов к Новому году с учетом СВО

При этом совсем отказываться от празднования Нового года не нужно, добавил Валерий Фадеев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против запретов в вопросе украшения городов к Новому году, но считает, что нужно подходить к празднованию выдержано, чтобы не обидеть близких солдат, которые участвуют в специальной военной операции.

"Я считаю, что нужно скромнее. Не надо запрещать, но как-то надо выдержанно [подходить]. Надо у себя спросить, я имею в виду начальников, мэров, начальников городов разных, у себя спросите: "Это как выглядит - умеренно, деликатно, не будут люди обижаться, жены, например, матери, чьи мужья и сыновья на фронте, они как к этому отнесутся?" На их место надо себя поставить", - сказал Фадеев ТАСС.

В то же время, по его словам, совсем отказываться от празднования Нового года не нужно. "Новый год, конечно, надо отметить", - сказал собеседник агентства.