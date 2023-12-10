Обновленный "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот в начале недели

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга, объем первой партии составит 135 тыс. доз

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом может поступить в гражданский оборот в понедельник. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Минздрав все согласовал, но поступит она [вакцина] в гражданский оборот в понедельник. А во вторник, по всей видимости, первая партия пойдет в регионы, потому что еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник", - сказал он.

Гинцбург добавил, что объем первой партии составит 135 тыс. доз.

С августа по сентябрь Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин - "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным профилем. В ноябре, как сообщил ТАСС Гинцбург, клинические исследования актуализированного "Спутника Лайт" завершились, эффективность этого вакцинного препарата близка к 100%.