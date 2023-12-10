Москалькова заявила о важности постоянного совершенствования системы защиты прав человека

По словам омбудсмена, необходимо, чтобы "системные вопросы не умалчивались, а становились предметом всеобщего обсуждения"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Система защиты прав человека нуждается в постоянном укреплении, а в связи с ее деградацией на международном уровне такая работа особо важна на национальном треке. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Поздравляя россиян с Днем прав человека, омбудсмен отметила, что в этом году он связан с двумя важными юбилейными событиями: 30-летием Конституции РФ и 75-летием Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.

"Государством проводится огромная работа во имя того, чтобы все права и свободы любого человека были непосредственно действующими и определяли смысл и содержание деятельности всех ветвей власти, каждого государственного органа. <…> Важно, чтобы система защиты прав и свобод человека и гражданина постоянно укреплялась и совершенствовалась", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула важность того, чтобы системные вопросы не умалчивались, а становились предметом всеобщего обсуждения.

"Особенно важны наши общие усилия на национальном правозащитном треке в условиях построения многополярного мира и фактически деградации международной системы защиты прав человека", - добавила Москалькова.

День прав человека ежегодно отмечается 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1950 года.