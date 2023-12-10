В Магадане 11 декабря ожидают ветер до 20 м/с

Спасатели также предупредили о метели

ТАСС, 10 декабря. Метель и ветер до 20 м/с ожидают 11 декабря на территории города Магадана и местами в Ольском муниципальном округе Магаданской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"По сведениям Колымского УГМС, 11 декабря в городе Магадане, местами в Ольском муниципальном округе ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

В Магадане пасмурно, температура воздуха составляет минус 4 градуса. 11 декабря температура ожидается ночью минус 5-7 градусов, днем - 2-4 градуса мороза.