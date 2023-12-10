G7 активизирует совместное противодействие современным типам мошенничества

Страны Группы семи договорились вести активный обмен информацией по этой проблеме

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи активизируют совместную работу, направленную на противодействие современным видам мошенничества. К соответствующей договоренности пришли министры внутренних дел G7 и главы ведомств, отвечающих за безопасность, по итогам трехдневной встречи в городе Мито (префектура Ибараки).

"Мы сошлись во мнении, что организованное мошенничество наносит серьезный ущерб каждому из государств. Мы выразили готовность вместе работать над искоренением криминальных организаций, где бы в мире они ни находились", - сообщил журналистам по итогам переговоров председатель встречи - глава Национальной комиссии общественной безопасности Японии Ёсифуми Мацумура. Стороны условились вести активный обмен информацией по этой проблеме.

В принятом по итогам переговоров совместном документе стороны выразили обеспокоенность в связи со все более частым использованием современных технологий, включая искусственный интеллект, при совершении преступлений. G7 условилась активно следить за новейшими технологическими разработками и тесно взаимодействовать с современными разработчиками по этим вопросам. Министры обсудили проблемы сексуальной эксплуатации детей, включая распространение детской порнографии, и выступили с призывом к современным социальным сетям усилить контроль за процессом удостоверения личностей их пользователей.

Представители "семерки" также затронули проблемы, связанные с незаконным изготовлением оружия по выкладкам из интернета или других источников. Япония, где оборот огнестрельного оружия запрещен, крайне обеспокоена участившимися случаями появления самодельного оружия в стране. Один из таких инцидентов вылился в убийство экс-премьера Синдзо Абэ, который был застрелен именно из самодельного огнестрельного оружия. В этой связи министры G7 условились активизировать сотрудничество, направленное на предотвращение распространения вредоносного контента в сети.

Министры G7 также пообещали продолжить поддержку Украины.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме. В 2024 году председательство в G7 перейдет к Италии. Как подчеркивала премьер-министр Джорджа Мелони, центральными темами обсуждения в ходе итальянского председательства будут Африка и миграционный вопрос. Встреча лидеров "семерки" пройдет с 13 по 15 июня в Апулии.